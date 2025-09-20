به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان گفت:میزان غلظت ذرات معلق تا قطر ۲.۵میکرون برابر با ۱۱۱ میکروگرم در مترمکعب و میزان غلظت ذرات معلق تا قطر ۱۰ میکرون برابر با ۳۰۷ میکروگرم بر مترمکعب است.

محسن کریمی افزود: میانگین شاخص کیفیت هوا ۱۷۷ است.

وی به گروه‌های حساس و سالمندان توصیه کرد از ماندن در فضای باز خودداری کنند.

شهرستان بروجن در فاصله ۶۰ کیلومتری شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری قرار دارد.