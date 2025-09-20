در آخرین هفته از شهریور ماه چندین فیلم سینمایی در گونه های سیاسی، انقلابی، امنیتی و دفاع مقدسی، از شبکه افق روی آنتن می‌رود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، فیلم‌های سینمایی «منطقه پرواز ممنوع»، «پرواز ۱۷۵»، «دیده بان»، «لیلی با من است»، «جنگ نفتکش ها»، «تک تیرانداز» و «وصل نیکان»؛ از شنبه ۲۹ شهریور ماه تا جمعه ۴ مهر ماه از شبکه افق پخش می‌شوند.

فیلم سینمایی «منطقه پرواز ممنوع» به کارگردانی «امیر داسارگر»، شنبه ۲۹ شهریور ماه ساعت ۲۳:۱۵ از شبکه افق پخش خواهد شد.

این فیلم ماجراجویانه، روایتگر داستان سه نوجوان است ، محمدمهدی و دوستانش برای مسابقه پهپاد‌ها آماده می‌شوند.

آنها با تلاش خود هواپیمایی بدون سرنشین ساخته‌اند که با کنترل از راه دور هدایت می‌شود.

این مسابقه برای آنها بسیار مهم است و هر روز تمرین می‌کنند تا پیروز میدان باشند، اما در یکی از این تمرین‌ها، هواپیمای آنها به منطقه‌ای ناشناخته سقوط می‌کند.

منطقه‌ای که عده‌ای با تفنگ‌های شکاری‌شان آن‌جا را قرق کرده‌اند و ادعا می‌کنند یوز‌های ایرانی در آن بخش رفت‌وآمد دارند ؛ اما مشخص می‌شود این افراد در واقع جاسوس‌هایی هستند که قرار است به منطقه مهمی در میان جنگل دسترسی پیدا کنند. منطقه‌ای که ...

هادی حجازی فر، محمد فیلی، بهار نوحیان، متین پاکزاد، متین کرمانی و علیرضا اکبری در فیلم سینمایی «منطقه پرواز ممنوع» بازی کرده‌اند.

فیلم سینمایی «پرواز ۱۷۵» به کارگردانی «محمدحسین حقیقت»، یک شنبه ۳۰ شهریور ماه ساعت ۲۳:۱۵ از شبکه افق پخش خواهد شد.

قصه فیلم «پرواز ۱۷۵» از آنجا آغاز می‌شود که کودکی جنوبی یک ماهی صید می‌کند.

در داخل شکم این ماهی، انگشتری است که مشخص می‌شود به شهیدی مفقودالاثر تعلق دارد.

در ادامه حوادثی رخ می‌دهد تا ...

جمشید هاشم‌پور، ثریا قاسمی، جعفر دهقان، رضا توکلی، مجید پتکی، اسماعیل خلج، اتابک نادری و افشین صالحی در فیلم سینمایی «پرواز ۱۷۵» هنرنمایی کرده‌اند.

فیلم سینمایی «دیده بان» به کارگردانی «ابراهیم حاتمی کیا»، دوشنبه ۳۱ شهریور ماه ساعت ۲۳:۱۵ از شبکه افق پخش خواهد شد.

در این فیلم خواهیم دید: ارتباط خط کمین با نیرو‌های خودی توسط دشمن قطع شده و احتمال سقوط منطقه بسیار زیاد است.

مقابله و مقاومت نیرو‌ها در مقابل دشمن نیازمند حضور دیده بان جهت هدایت آتش سنگین است.

عارفی برای پیوستن به خط کمین و دیده بانی باید از مسیری عبور کند که زیر آتش شدید دشمن قرار دارد...

مهرداد سلیمانی، علیرضا حیدری، غلامرضا علی اکبری و اصغر پورهاجریان در فیلم سینمایی «دیده بان» بازی کرده‌اند.

فیلم سینمایی «لیلی با من است» به کارگردانی «کمال تبریزی»، سه شنبه ۱ مهر ماه ساعت ۲۳:۱۵ از شبکه افق پخش خواهد شد.

در این فیلم خواهیم دید: صادق مشکینی فیلمبردار تلویزیون که خیلی از جبهه و جنگ می‌ترسد برای این که بتواند از صندوق قرض الحسنه صدا و سیما وام بگیرد تا خانه نیمه ساخته اش را تکمیل کند، باید برای فیلمبرداری فیلمی مستند از اسرای عراقی به منطقه جنگی برود. او برای اینکه پایش به جبهه و منطقه جنگی و خط مقدم نرسد حوادث جالبی رقم می‌زند ...

پرویز پرستویی، محمود عزیزی، شهره لرستانی، رحمان باقریان، مهدی فقیه، هدایت الله نوید و حسین معلومی در فیلم سینمایی «لیلی با من است» هنرنمایی کرده‌اند.

فیلم سینمایی «جنگ نفتکش ها» به کارگردانی «محمد بزرگ‌نیا»، چهارشنبه ۲ مهر ماه ساعت ۲۳:۱۵ از شبکه افق پخش خواهد شد.

در این فیلم خواهید دید: زمان جنگ ایران و عراق است و دامنه جنگ به خلیج فارس نیز کشیده شده و کشتی‌های نفت‌کش ایرانی مورد حمله دشمن قرار می‌گیرند.

در این میان یک ناخدای جوان تصمیم به عبور کشتی نفت‌کش از تنگه هرمز می‌گیرد و برای این کار از ناخدایی بازنشسته ولی پرتجربه کمک می‌خواهد.

ناخدای پیر در ابتدا تمایلی برای انجام این کار ندارد، اما ...

مجید مظفری، مرحوم عزت‌الله انتظامی، جمشید جهان‌زاده، فیروز بهجت محمدی و ژاله علو در فیلم سینمایی «جنگ نفت کش ها» ایفای نقش کرده‌اند.

فیلم سینمایی «تک تیرانداز» به کارگردانی «علی غفاری»، پنج شنبه ۳ مهر ماه ساعت ۲۳:۱۵ از شبکه افق پخش خواهد شد.

در خلاصه داستان این فیلم سینمایی که در گونه دفاع مقدس ساخته شده، آمده است: تک تیرانداز ایرانی کابوسی مرگبار برای افسران و فرماندهان ارتش بعث شده است.

صدام شخصا برای سر او جایزه تعیین می‌کند. مزدروان و زبده‌ترین نیرو‌های ارتش بعث عازم ماموریت می‌شوند تا دستور رسمی صدام عملی شود...

کامبیز دیرباز، امیررضا دلاوری، علی‌رضا کمالی، عبدالرضا نصاری، حسین پوریده، اسماعیل خلج و حسین شریفی در فیلم سینمایی «تک تیرانداز» ایفای نقش کرده‌اند.

فیلم سینمایی «وصل نیکان» به کارگردانی «ابراهیم حاتمی کیا»، جمعه ۴ شهریور ماه ساعت ۲۳:۱۵ از شبکه افق پخش خواهد شد.

در این فیلم خواهید دید: در زمان جنگ تحمیلی و همزمان با موشک باران شهر‌های ایران، یک گروه از سپاه مسئول خنثی کردن موشک‌های عمل نکرده می‌شوند یکی از افراد این گروه همزمان نزدیک عروسی کردن و برپا کردن جشن مراسم خود است.

در این هنگام دوستان او به او اصرار می‌کنند که به فکر مراسم عروسی خود باشد و با گروه به خنثی سازان که نیرو کم دارند امید به کمک ان‌ها می‌رود و در حین یکی از عملیات‌ها یک موشک خنثی نشده به روی او می‌افتد و به شدت مجروح و به بیمارستان منتقل می‌شود و مراسم عروسی در بیمارستان انجام می‌شود ....

حسن عباسی، کبری فرخی و حبیب اله بهمنی در فیلم سینمایی «وصل نیکان» بازی کرده‌اند