

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، پس از دعوت ۲۳ بازیکن به این مرحله از اردوی انتخابی، با نظر ارمغان احمدی ۱۱ بازیکن جدید هم به جمع نفرات قبلی اضافه شدند تا این اردو با ۳۴ بازیکن شکل بگیرد.

صدرا فرجی (علوی ایلام) امیرحسین طایفه (پرسپولیس تهران) یونس ضمیری و محمد مهدی ارمکان (استقلال تهران) امیرمحمد عبدی (پیکان تهران) امیرحسین هاشمی (ایرانمهر تهران) آروین صادقی‌نژاد و نوید ابطحی (انرژی پیشرو تهران) الیاس عبادی و امیرعلی نوروزی (صنعت نفت آبادان) و محمد امین روشن (سپیدرود رشت) این نفرات هستند که در مرحله چهارم اردوی انتخابی تیم نوجوانان شرکت می‌کنند.