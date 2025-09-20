رونمایی از ۲۰۱ دستگاه اتوبوس جدید برقی

صبح امروز ۲۹ شهریور ماه ۱۴۰۴ از ۲۰۱ دستگاه اتوبوس برقی و افتتاح دو دستگاه ایستگاه شارژ برقی قورخانه و هنگام با حضور علیرضا زاکانی، شهردار تهران و مدیران شهری پایتخت رونمایی شد.

عکاس : محمد وحدتی