مشمولان طرح کالابرگ الکترونیک در استان میتوانند کالاهای تعیین شده را از ۲ هزار و ۱۲۹ فروشگاه خرد و بزرگ طرف قرارداد خریداری کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، چهارمین مرحله کالابرگ الکترونیک دهکهای ۷ تا ۴ برای خرید ۱۱ قلم کالای اساسی در سه گروه کالایی لبنیات، پروتئین و خواربار به ازای هر نفر ۳۵۰ هزار تومان صبح امروز به حساب سرپرستان خانوار واریز شد.
مهلت استفاده از این اعتبار پایان آبانماه اعلام شده است.
مشمولان طرح کالابرگ در استان میتوانند متناسب با نیاز خود، کالاهای تعیین شده را از بیش از ۱۹۱۱ فروشگاه خرد و ۲۱۸ فروشگاه بزرگ طرف قرارداد خریداری کنند.
مشمولان این طرح برای اطلاع از میزان موجودی اعتبار خود میتوانند کد دستوری #۱۴۶۳*۵۰۰* را بر روی تلفن همراه خود شماره گیری کنند.
پیش از این و از ۱۹ شهریور اعتبار کالابرگ دهکهای یک تا سه به حساب سرپرستان خانوار واریز شده بود.