به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛جانشین فرمانده انتظامی استان گفت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان در پی اطلاع از دپوی کالای قاچاق در یکی از انبار‌های سطح شهر اصفهان، بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

سرهنگ حسین بساطی ادامه داد: مأموران پس از بررسی‌های لازم و اطمینان از درستی موضوع پس از هماهنگی قضائی به این انبار اعزام و در بازرسی از محل موفق شدند بیش از ۲۴ هزار قلم انواع مواد غذایی قاچاق که در سامانه‌های مربوطه به ثبت نرسیده بود را کشف کنند.

وی گفت: در این رابطه یک متهم شناسایی که با تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شد.