کلنگ زنی کارخانه تولید ژلاتین دارویی در هشترود
کلنگ احداث کارخانه تولید ژلاتین دارویی در شهرک صنعتی پروفسور هشترودی به زمین زده شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،فرامرز شهسواری نماینده مردم هشترود و چاراویماق در مجلس شورای اسلامی گفت:کارخانه تولید ژلاتین دارویی با سرمایه گذاری ۱/۲ همت در ۲ فاز احداث خواهد شد.
وی گفت: تولید ژلاتین دارویی زیر مجموعه صنعت چرم می باشد و مواد اولیه تامین می شود.
عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه ۴ سال برای این طرح تحقیق شده است افزود: در فاز اول این کارخانه برای ۱۲۰ نفر شغل ایجاد می شود.
وی گفت: این کارخانه در ۴ هکتار احداث خواهد شد.
شهسواری گفت: شهرستان هشترود علی الخصوص شهرک صنعتی پروفسور هشترودی با توجه به قرار گرفتن در کنار ریل آهن شمال غرب ، اتوبان پیامبر اعظم(ص)، آزاد راه هشترود - مراغه و سد سهند در ریل توسعه قرار گرفته و می طلبد که کارخانه های متعدد در این شهرک احداث شود.