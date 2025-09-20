به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،فرامرز شهسواری نماینده مردم هشترود و چاراویماق در مجلس شورای اسلامی گفت:کارخانه تولید ژلاتین دارویی با سرمایه گذاری ۱/۲ همت در ۲ فاز احداث خواهد شد.

وی گفت: تولید ژلاتین دارویی زیر مجموعه صنعت چرم می باشد و مواد اولیه تامین می شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه ۴ سال برای این طرح تحقیق شده است افزود: در فاز اول این کارخانه برای ۱۲۰ نفر شغل ایجاد می شود.

وی گفت: این کارخانه در ۴ هکتار احداث خواهد شد.

شهسواری گفت: شهرستان هشترود علی الخصوص شهرک صنعتی پروفسور هشترودی با توجه به قرار گرفتن در کنار ریل آهن شمال غرب ، اتوبان پیامبر اعظم(ص)، آزاد راه هشترود - مراغه و سد سهند در ریل توسعه قرار گرفته و می طلبد که کارخانه های متعدد در این شهرک احداث شود.