مادرانی که فرزند کمتر از ۶ سال دارند می‌توانند به مدت دو ساعت و سایر مادران به مدت یک ساعت دورکاری کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ استاندار مازندران در حاشیه جلسه شورای اداری استان، از اجرای بسته تشویقی کاهش ساعت کاری برای مادران شاغل خبر داد و گفت: مادرانی که دارای فرزند کمتر از ۶ سال هستند، می‌توانند روزانه تا دو ساعت از مزایای دورکاری بهره‌مند شوند.

مهدی یونسی‌رستمی افزود: سایر مادران نیز مشمول یک ساعت کاهش در زمان حضور اداری خواهند بود.

وی با اشاره به اهمیت سیاست‌های جوانی جمعیت، گفت: این اقدام در راستای حمایت از نقش مادری، تسهیل شرایط تربیت فرزند و تقویت بنیان خانواده در استان اجرایی شده است.

یونسی افزود: مازندران پس از گیلان، پیرترین استان کشور محسوب می‌شود و اجرای چنین سیاست‌هایی می‌تواند در جهت افزایش نرخ باروری و حمایت از خانواده‌های جوان مؤثر باشد.

استاندار مازندران تأکید کرد: این بسته تشویقی در چارچوب سیاست‌های ملی جمعیت و با هدف کاهش فشار کاری مادران شاغل، به دستگاه‌های اجرایی استان ابلاغ شده و لازم‌الاجراست.