پخش زنده
امروز: -
سرمربی تیم ملی فوتسال ایران پس از پیروزی پرگل ۱۲-۰ در نخستین دیدار از مسابقات جام ملتهای آسیا مقابل بنگلادش در نشست خبری به پرسشهای خبرنگاران پاسخ داد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، وحید شمسایی گفت: ما ایران هستیم و هیچ مسابقهای را دستکم نمیگیریم. اولین بازی در هیچ رقابتی ساده نیست، بازی را بردیم و سه امتیاز گرفتیم، اما از آن مهمتر اینکه بازیکنانم سالم هستند.
او نسبت به کیفیت کفپوش و توپ مسابقات گلایه کرد و افزود: توپ و کفپوش اصلاً با هم هماهنگ نیستند و این موضوع نه فقط روی کیفیت بازی اثر میگذارد بلکه میتواند خطرساز باشد. نگران بودم بازیکنانم مصدوم شوند و خدا را صد هزار مرتبه شکر میکنم که این اتفاق نیفتاد. امیدوارم در مرحله نهایی در اندونزی هم در نوع کفپوش و هم توپ تغییراتی ایجاد شود.
شمسایی همچنین اعلام کرد: این بازی برای تیمی که تمرین نداشت، یک نوع آزمون بود، اما در عین حال به حریف احترام میگذاریم. آنها هم تمام توانشان را گذاشتند. تمرکز من بیشتر روی بازی دادن به جوانها بود و سعی کردیم همه بازیکنان در این بازی سهم داشته باشند و تواناییشان را نشان بدهند.
سرمربی تیم ملی فوتسال ایران تأکید کرد: ما مرحله به مرحله و بازی به بازی پیش میرویم و قبل از توجه به نام حریفان، روی عملکرد خودمان تمرکز داریم. امشب همراه با کادر فنی بازی مالزی و امارات را خواهیم دید و فیلم مسابقه خودمان را هم آنالیز میکنیم و آماده روزهای بعد میشویم.