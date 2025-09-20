معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده از اجرای طرح «کارت مادرانه» از سال ۱۴۰۵ خبر داد؛ بر اساس این طرح، ماهانه دو میلیون تومان برای فرزندان زیر دو سال به حساب مادران واریز خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در جلسه شورای اداری مازندران گفت: از سال ۱۴۰۵ کمک هزینه‌ای برای خرید ملزومات کودک به حساب مادران از فرزند اول به بعد واریز خواهد شد.

زهرا بهروزآذر افزود: کارت مادرانه برای همه مادران از فرزند اول تصویب شد و ساز و کار آن ابلاغ می‌شود.

او ادامه داد: برای فرزندان از زمان تولد تا دو سال اول ماهانه مبلغ دو میلیون تومان به حساب مادران واریز می‌شود و جزئیات دقیق‌تر از سوی ستاد جمعیت و دستگاه‌های اجرایی اعلام می‌شود.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با تأکید بر نقش کلیدی زنان در توسعه کشور گفت: برای رسیدن به قله‌های پیشرفت، ایران نیازمند دو بال توانمند زنان و مردان است و این مسیر بدون حضور فعال بانوان کامل نخواهد شد.

بهروزآذر با اشاره به حضور ۷۹ بانوی نخبه در مدیریت مازندران، این اقدام را نماد شایسته سالاری و اعتماد دولت به توانمندی زنان دانست و افزود: زنان همواره در کنار مردان در انقلاب، دفاع مقدس، و عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی نقش‌آفرینی کرده‌اند.

وجود ۴۹ هزار و ۲۹۲ فرصت شغلی ثبت شده در مازندران

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و و رفاه اجتماعی نیز در این جلسه گفت: ۴۹ هزار و ۲۹۲ فرصت شغلی ثبت شده در مازندران وجود دارد.

مالک حسینی افزود: جمع منابع ۳ و نیم همت است که ۲ و ۴ دهم هزار میلیارد تومان آن جذب شده است.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و ورفاه اجتماعی ادامه داد: نرخ بیکاری در استان ۶/۶ است و نرخ مشارکت اقتصادی هم ۴۴ است.

سیده حکیمه موسوی گزارش می‌دهد