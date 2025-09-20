رقابت‌های هفته دوازدهم لیگ ملی چوگان با برگزاری دیدارهای رده‌بندی و نهایی به میزبانی باشگاه بسپار شیمی سپیدان به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ این هفته از رقابت‌ها با شور و هیجان خاصی دنبال شد و سرانجام تکلیف تیم‌های برتر با قهرمانی فراجا در اصفهان مشخص شد.

در دیدار رده‌بندی، تیم نزاجا موفق شد میزبان خود بسپار شیمی سپیدان را با نتیجه ۹ بر ۵ مغلوب کند. نزاجا با این پیروزی، عنوان سومین تیم برتر لیگ را به دست آورد.

اما اوج هیجان مسابقات در دیدار نهایی رقم خورد، جایی که تیم‌های شهدای یگان ویژه فراجا و گوی و چوگان اسپادانا خمینی‌شهر رو در روی یکدیگر قرار گرفتند.

این مسابقه پر برخورد و نزدیک تا دقایق پایانی با نتیجه‌ای پایاپای پیش رفت و تماشاگران شاهد جدالی تمام‌عیار بودند.

در نهایت، بازیکنان فراجا با بهره‌گیری از تجربه و تمرکز بیشتر، موفق شدند با نتیجه 8 بر 6 به پیروزی برسند و جام قهرمانی لیگ ملی چوگان را در این هفته بالای سر ببرند.

مهدی جمالی‌نژاد استاندار، اصغر ناظری رئیس فدراسیون چوگان و سیدمهدی صدری مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان از نزدیک شاهد این رقابت‌ها بودند.

هفته سیزدهم و چهاردهم این رقابت ها هفته آینده به میزبانی تهران برگزار خواهد شد.