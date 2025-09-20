به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، قرارگاه جهادی پیشرفت منطقه‌ای رامهرمز گروهی متشکل از پزشکان متخصص و عمومی را به دهستان مربچه اعزام کرد تا خدمات درمانی و مشاوره‌ای رایگان را به اهالی خونگرم این منطقه ارائه دهند.

پزشکان جهادی در این اردو بیش از ۲۱۰ نفر از ساکنان دهستان مربچه و روستا‌های اطراف را تحت پوشش ویزیت و خدمات درمانی قرار داد.

مسئول قرارگاه جهادی پیشرفت منطقه‌ای شهرستان رامهرمز، در این خصوص گفت: ما بر خود فرض می‌دانیم که در راستای اهداف مقدس انقلاب اسلامی و با تاسی از فرهنگ ایثار و جهاد که در دوران دفاع مقدس به اوج خود رسید، به هموطنان خدمت‌رسانی کنیم.

سید رامین موسوی افزود: امروز حضور تیم پزشکی زبده در دهستان مربچه، نه تنها به معنای ارائه خدمات درمانی رایگان، بلکه پیام‌آور همدلی، همبستگی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی است.

وی یادآور شد: این تلاش جمعی، به همت بلند بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام (ره) به ثمر نشسته و ما نیز از صمیم قلب از همه پزشکان حاذق و متعهد و تمامی عوامل اجرایی که با جان و دل در این مسیر گام برداشتند، قدردانی می‌کنم.

مسئول قرارگاه جهادی پیشرفت منطقه‌ای شهرستان رامهرمز گفت: این حرکت جهادی، ادای دین کوچکی به مردم شریف این منطقه است و امیدواریم که بتوانیم با تداوم این‌گونه فعالیت‌ها، گامی هرچند کوچک در جهت ارتقای سلامت و رفاه هموطنانمان برداریم.

موسوی ادامه داد: تیمی متشکل از متخصص بیماری‌های داخلی، قلب و عروق و واریس، زنان و زایمان، دندانپزشک و پزشک عمومی در مهدیه دهستان مربچه مستقر شده و به ویزیت و ارائه مشاوره‌های درمانی رایگان پرداختند.

همچنین فرماندار رامهرمز نیز ضمن بازدید از این اقدام ارزشمند و خداپسندانه، گفت: بسیار خرسندم که شاهد چنین اقدامات سازنده‌ای در این شهرستان هستم.

یوسف زمانی‌اصل افزود: این حرکت، نمادی از روحیه جهادی و تلاش برای خدمت به محرومان است که باید قدردان آن باشیم. این اقدام قرارگاه جهادی پیشرفت منطقه‌ای رامهرمز، نه تنها در حوزه بهداشت و درمان، بلکه در تقویت سرمایه اجتماعی و امیدآفرینی در جامعه نیز نقش به سزایی دارد.