به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کهگیلویه و بویراحمد ، فرمانده انتظامی شهرستان کهگیلویه از شناسایی و دستگیری باند کلاهبرداری اینترنتی که با راه‌اندازی کانال تلگرامی تحت عنوان صندوق سرمایه‌گذاری نوین اقدام به کلاهبرداری از شهروندان می‌نمودند خبر داد.

سرهنگ سید محمد موسوی گفت:در پی وقوع چندین فقره کلاهبرداری مشابه به شیوه پرداخت وام فوری در فضای مجازی با ارائه رسید ساز‌های جعلی رسیدگی به موضوع بصورت ویژه در دستور کار پلیس فتا شهرستان قرار گرفت.

موسوی افزود: با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی صورت گرفته محل مخفیگاه و مسیر‌های پرتردد، سه متهم را شناسایی و با هماهنگی انجام شده با مرجع قضایی گروهی از ماموران مجرب آن، پلیس طی یک عملیات غافلگیرانه متهمان را دستگیر و در بازرسی از آنان تعداد سه دستگاه گوشی تلفن همراه به همراه و وسایل ارتکاب جرم لپ تاب سیم کارت‌های فعال کارت بانکی کشف و ضبط شد.

وی با بیان اینکه متهمان در تحقیقات اولیه به حدود نه میلیارد ریال کلاهبرداری از مردم اعتراف کردند ادامه داد: شناسایی شاکیان برای ارشاد قضایی تا حصول نتیجه در دستور کار کارشناسان تخصصی پلیس فتا قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان کهگیلویه به کاربران اینترنتی توصیه کرد: هرگونه سرمایه گذاری در شبکه‌های اجتماعی علی الخصوص تلگرام و اینستاگرام مبنی بر پرداخت وام فوری بدون ضامن سرمایه گزاری ارز‌های دیجیتال، سرمایه گزاری اکسیر شیوه و شگرد کلاهبرداران برای بدست آوردن سرمایه مردم است لذا از عضویت در این کانال‌ها خودداری کنند.