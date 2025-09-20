رایان ۵ روز است که به دنیا آمده است، اما وقتی که قدم به این دنیا گذاشت پدر نبود که او را در آغوش بگیرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، رایان یک برادر بزرگتر از خود به نام رضا هم دارد حالا این دو مرد کوچک به پدرشان که قهرمان وطن نام گرفته است افتخار می‌کنند.

خانم زیوری می‌گوید گرچه دیگر یاسر را درکنارمان نداریم، اما حضور اورا حس میکنیم؛ او آتش نشانی بود مسئولیت پذیر که عشق به مردمش را در کنار عشق به خانواده اش به همراه داشت.

شهید یاسر زیوری در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و در هنگام کمک رسانی به مردم در شهرستان اسد آباد به درجه شهادت رسید.