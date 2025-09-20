عملیات اجرایی مرحله دوم توسعه طرح تولید نشاسته، گلوتن گندم و مشتقات آن در قالب رویداد اینوا با حضور استاندار آذربایجان‌غربی در نقده آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ استاندار آذربایجان‌غربی در مراسم آغاز عملیات اجرایی این پروژه با اشاره به اهمیت توسعه صنایع تبدیلی کشاورزی، گفت: این پروژه در رونق اقتصادی شهرستان نقده و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار نقش مهمی دارد.

این طرح با سرمایه‌گذاری بالغ بر ۲ هزار میلیارد تومان در زمینی به مساحت ۸۰ هزار مترمربع اجرا می‌شود و ظرفیت تولید سالانه آن ۳۵ هزار تن برآورد شده است.

مرحله دوم توسعه این طرح علاوه بر ایجاد اشتغال مستقیم برای ۱۵۰ نفر، زمینه اشتغال غیرمستقیم برای ۲۵۰ نفر دیگر را نیز فراهم خواهد کرد.