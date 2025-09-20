به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ در این مراسم معنوی، از خانواده‌های معظم شهدا تجلیل و یاد و خاطره حماسه‌آفرینی‌های شهیدان گرامی داشته شد.

سردار رجبی، فرمانده سپاه شهدای آذربایجان‌غربی، در سخنانی با تأکید بر نقش بی‌بدیل شهدا در عزت و اقتدار کشور، گفت: نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران باید همواره با هوشیاری، بصیرت و آمادگی کامل در صحنه حضور داشته باشند. امروز دشمنان اسلام مترصد کوچک‌ترین غفلت هستند و این وظیفه خطیر ماست که با روحیه جهادی، دست به ماشه بودن، گوش به فرمان ولایت و حرکت در مسیر تدبیر رهبر معظم انقلاب، امنیت و اقتدار ایران اسلامی را تضمین کنیم.

وی با اشاره به اینکه راه شهدا چراغ هدایت نسل‌های آینده است، افزود: شهیدان با عشق، ایمان و ایثارگری خود مسیر عزت را ترسیم کردند و امروز ما وظیفه داریم با ادامه دادن راه آنان، دستاورد‌های انقلاب اسلامی را پاس بداریم و در برابر توطئه‌های دشمنان ایستادگی کنیم.

این یادواره با تجلیل از خانواده‌های شهدا به پایان رسید.