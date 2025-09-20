پخش زنده
رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات (فتا) استان از شناسایی و دستگیری یک سارق اینترنتی که مبلغ ۳۳۰ میلیون تومان سرقت کرده بود خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ سرهنگ نعمت الله طاهرپور گفت: یکی از شهروندان اصفهانی با مراجعه به پلیس فتا و ارائه شکایت رسمی اعلام کرد که مبلغ ۳ هزار و ۳۰۰ دلار به مبلغ تقریبی ۳۳۰ میلیون تومان از کیف پول دیجیتال وی به صورت غیرمجاز برداشت شده است.
وی افزود: در بررسیهای انجامشده مشخص شد که متهم از دوستان نزدیک شاکی بوده و با سوءاستفاده از اعتماد وی، به رمز عبور کیف پول دیجیتال او دسترسی پیدا کرده و اقدام به برداشت وجه کرده است.
سرهنگ طاهرپور از بازگرداندن مبلغ سرقتی به حساب شاکی خبر داد و ضمن هشدار به دارندگان کیف پولهای دیجیتال تأکید کرد: اطلاعات مربوط به رمز عبور و کلیدهای خصوصی کیف پولهای دیجیتال باید با نهایت دقت و محرمانگی نگهداری شود، اعتماد بیجا به اطرافیان در این زمینه میتواند زمینهساز بروز جرایم مالی و سایبری شود.
رئیس پلیس فتای استان از شهروندان خواست در صورت مواجهه با هرگونه پیامک یا لینک مشکوک، از کلیک کردن بر روی آن خودداری کرده و موضوع را از طریق سایت رسمی پلیس فتا به نشانی www.fata.gov.ir گزارش دهند.