به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ سرهنگ نعمت الله طاهرپور گفت: یکی از شهروندان اصفهانی با مراجعه به پلیس فتا و ارائه شکایت رسمی اعلام کرد که مبلغ ۳ هزار و ۳۰۰ دلار به مبلغ تقریبی ۳۳۰ میلیون تومان از کیف پول دیجیتال وی به صورت غیرمجاز برداشت شده است.

وی افزود: در بررسی‌های انجام‌شده مشخص شد که متهم از دوستان نزدیک شاکی بوده و با سوءاستفاده از اعتماد وی، به رمز عبور کیف پول دیجیتال او دسترسی پیدا کرده و اقدام به برداشت وجه کرده است.

سرهنگ طاهرپور از بازگرداندن مبلغ سرقتی به حساب شاکی خبر داد و ضمن هشدار به دارندگان کیف پول‌های دیجیتال تأکید کرد: اطلاعات مربوط به رمز عبور و کلید‌های خصوصی کیف پول‌های دیجیتال باید با نهایت دقت و محرمانگی نگهداری شود، اعتماد بی‌جا به اطرافیان در این زمینه می‌تواند زمینه‌ساز بروز جرایم مالی و سایبری شود.

رئیس پلیس فتای استان از شهروندان خواست در صورت مواجهه با هرگونه پیامک یا لینک مشکوک، از کلیک کردن بر روی آن خودداری کرده و موضوع را از طریق سایت رسمی پلیس فتا به نشانی www.fata.gov.ir گزارش دهند.