با حضور رئیس سازمان اورژانس کشور، دو پایگاه اورژانس و نخستین مرکز آمبولانس خصوصی شهرستان میبد به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، مرکز آمبولانس خصوصی شهرک فجر میبد بهعنوان اولین مرکز آمبولانس خصوصی این شهرستان با سرمایهگذاری ۱۵ میلیارد تومانی بخش خصوصی راهاندازی شد و با دو دستگاه آمبولانس به مردم خدماترسانی خواهد کرد.
همچنین پایگاه اورژانس جادهای ندوشن که با کمکهای خیر نیکوکار آقای مختار باقری در زمینی به وسعت پنج هزار مترمربع و با زیربنای ۲۸۰ مترمربع ساخته و تجهیز شده است، به بهرهبرداری رسید. یک پایگاه اورژانس دیگر نیز عصر امروز در بخ و گاریزات شهرستان تفت افتتاح خواهد شد.
با افتتاح این پایگاهها، شمار پایگاههای اورژانس پیشبیمارستانی استان یزد به ۷۲ پایگاه رسید. رئیس سازمان اورژانس کشور همچنین از چند پایگاه اورژانس در حال ساخت در استان یزد بازدید کرد.
دکتر میعادفر، خیرساز بودن را مهمترین ویژگی پایگاههای اورژانس یزد دانست و گفت: خوشبختانه بیش از ۹۰ درصد طرحهای حوزه اورژانس استان یزد با مشارکت خیران یزدی اجرا میشود. وی افزود: با عزم خیران و پیگیری مسئولان، یزد شرایط بهتری نسبت به سایر استانها دارد.
رئیس سازمان اورژانس کشور با اشاره به فعالیت ۳هزار و ۴۰۰ پایگاه اورژانس در سراسر کشور گفت: این پایگاهها سالانه حدود ۶ میلیون مأموریت را بر عهده دارند.