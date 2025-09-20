طرح سراسری سرشماری زنبورستانهای رامسر با هدف جمعآوری اطلاعات دقیق برای توسعه صنعت زنبورداری از ۵ تا ۱۷ مهرماه اجرا می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیر جهاد کشاورزی رامسر از آغاز طرح سراسری سرشماری زنبورستانهای این شهرستان از ۵ تا ۱۷ مهرماه خبر داد و گفت: این طرح با هدف جمعآوری اطلاعات دقیق و برنامهریزی برای توسعه و حمایت از زنبورداران اجرا میشود.
علی ابوالحسنی از زنبورداران خواست در بازه زمانی تعیینشده جهت تکمیل فرم بازدید به دفتر شرکت تعاونی زنبورداران شهرستان، مدیریت جهاد کشاورزی و یا نزدیکترین مراکز خدمات مراجعه و نسبت به تکمیل فرم اقدام کنند.
وی با اشاره به اهمیت این طرح در سیاستگذاریهای آینده افزود: در سرشماری سال گذشته، ۳۱۳ زنبوردار در شهرستان رامسر شناسایی و ثبت شدند و مجموعاً ۱۸۲۱۳ کلنی زنبور عسل مورد سرشماری قرار گرفت.
مدیر جهاد کشاورزی رامسر با بیان اینکه رامسر با تولید سالانه بیش از ۲۵۰ تن عسل، سهم قابل توجهی در تولید ملی دارد، ابراز امیدواری کرد که اجرای دقیق این طرح بتواند مسیر توسعه پایدار صنعت زنبورداری را هموارتر کند.
زنبورداران برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند با مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان رامسر تماس حاصل نمایند.