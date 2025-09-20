\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u062e\u0631\u0627\u0633\u0627\u0646 \u062c\u0646\u0648\u0628\u06cc\u060c \u0631\u0626\u06cc\u0633 \u067e\u0644\u06cc\u0633 \u0631\u0627\u0647 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u06af\u0641\u062a\u200c\u0648\u200c\u06af\u0648 \u0628\u0627 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631 \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627 \u06af\u0641\u062a: \u062a\u0635\u0627\u062f\u0641 \u0631\u062e \u0628\u0647 \u0631\u062e \u067e\u0698\u0648 \u067e\u0627\u0631\u0633 \u0628\u0627 \u062a\u0631\u06cc\u0644\u06cc \u062f\u0631 \u06a9\u06cc\u0644\u0648\u0645\u062a\u0631 \u06f7\u06f5 \u0637\u0628\u0633 \u0628\u0647 \u06cc\u0632\u062f \u06f5 \u0641\u0648\u062a\u06cc \u0648 \u06cc\u06a9 \u0645\u0635\u062f\u0648\u0645 \u0628\u0631\u062c\u0627\u06cc \u06af\u0630\u0627\u0634\u062a.\n\u00a0\n\u0633\u0631\u0647\u0646\u06af \u06a9\u0627\u0638\u0645\u06cc \u0627\u0641\u0632\u0648\u062f: \u0627\u06cc\u0646 \u062d\u0627\u062f\u062b\u0647 \u0633\u0627\u0639\u062a \u06f1\u06f2:\u06f4\u06f5 \u062f\u0642\u06cc\u0642\u0647 \u0638\u0647\u0631 \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u0631\u062e \u062f\u0627\u062f\u0647 \u0648 \u0639\u0644\u062a \u062d\u0627\u062f\u062b\u0647 \u0627\u0646\u062d\u0631\u0627\u0641 \u0628\u0647 \u0686\u067e \u0633\u0648\u0627\u0631\u06cc \u067e\u0698\u0648 \u067e\u0627\u0631\u0633 \u06a9\u0647 \u0628\u0647 \u0633\u0645\u062a \u0645\u0634\u0647\u062f \u062f\u0631 \u062d\u0631\u06a9\u062a \u0628\u0648\u062f\u0647 \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.