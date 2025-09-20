به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ رضا رحمانی در آیین آغاز عملیات اجرایی مرحله دوم توسعه طرح تولید نشاسته و گلوتن گندم در شهرستان نقده، افزود: شهرستان نقده از ظرفیت‌های بالایی برای اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری برخوردار است و بهره‌برداری صحیح از این ظرفیتها می‌تواند نقش مهمی در رشد اقتصادی استان ایفا کند.

وی همچنین با بیان اینکه ارزیابی عملکرد ادارات و سازمان‌های استان باید مبتنی بر میزان جذب سرمایه‌گذار باشد، خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی جذب سرمایه نه یک انتخاب بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای توسعه و اشتغال‌زایی به شمار می‌رود.

استاندار آذربایجان‌غربی به شعار سال و منویات مقام معظم رهبری نیز اشاره کرده و افزود: شعار سال چراغ راه حرکت کشور است و تمامی دستگاه‌ها باید با جدیت و مسئولیت‌پذیری در مسیر تحقق آن گام بردارند.

رحمانی همچنین با تأکید بر اینکه ظرفیت‌های آذربایجان‌غربی در سال‌های گذشته مغفول مانده، اضافه کرد: امروز باید عقب‌ماندگی‌ها در بخش سرمایه‌گذاری جبران شود و مدیران استان اجازه ندهند اختلافات یا تفرقه به مانعی برای توسعه تبدیل شود.

وی در ادامه افزود: تمامی فرمانداران باید با نگاهی واحد و رقابت سالم، در جذب سرمایه و ایجاد فرصت‌های شغلی پیشگام باشند.

استاندار آذربایجان‌غربی به برخی موانع موجود در مسیر سرمایه‌گذاری نیز اشاره کرده و یادآور شد: مانع‌تراشی‌ها باید پایان یابد و همه مسئولان موظف هستند به‌طور جدی در مسیر رفع موانع و تسهیل روند سرمایه‌گذاری تلاش کنند.

رحمانی در پایان افزود: پیگیری مستمر مدیران از پروژه‌های در دست اجرا، امری ضروری است تا طرح‌ها با سرعت و دقت بیشتری به سرانجام برسد.