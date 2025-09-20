پخش زنده
رئیس حراست شرکت ملی نفت ایران از شناسایی و جمعآوری ۶ فقره انشعاب غیرمجاز نفت در حوزه عملیاتی شرکت بهرهبرداری نفت و گاز کارون خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمدرضا ناصری کریموند گفت: از تیر امسال تاکنون با تشکیل کارگروه ویژه در مجموعه عملیاتی حراست شرکت بهرهبرداری نفت و گاز کارون، ۶ فقره انشعاب غیرمجاز روی خطوط لوله زیرزمینی نفت شناسایی و جمعآوری شده است.
وی افزود: در جریان این عملیات، مقادیر قابل توجهی ادوات و مخازن ذخیره نفت کشف و ضبط شد.
رئیس حراست شرکت ملی نفت ایران تأکید کرد: اقدامهای حقوقی و پیگیریهای لازم در هماهنگی با مراجع انتظامی و قضایی در حال انجام است.