آیین افتتاحیه سال تحصیلی ۱۴۰۴، ۱۴۰۵ حوزه های علمیه برادران و خواهران استان سمنان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، در سال تحصیلی جدید ۸۰۰ طلبه مرد و هزار و ۲۳۰ طلبه زن در حوزه‌های علمیه استان سمنان در حال تحصیل هستند.

حجت الاسلام والمسلمین مرتضی مطیعی نماینده ولی فقیه در استان در این مراسم گفت: برای مبلغ هم دین مهم است هم تهذیب و عالمی که تهذیب دارد می تواند نیازهای جامعه را با توجه به تفاون خواسته ها و مطالبات نسل ها فراهم کند .

نماینده ولی فقیه در استان سمنان با تمجید از فعالیت بانوان حوزوی در سنگر حوزه های علمیه و خانه و خانواده گفت : در طرح امین مدارس حضور یک روحانی و مبلغ در جمع دانش آموزان در پیشبرد اهداف دین محوری فعالیت ها تاثیر بسزایی دارد.

آیت الله شب زنده دار دبیر شورای عالی حوزه‌های علمیه کشور نیز در این مراسم ضمن گرامی داشت یاد و خاطره شهدا گفت: رمز موفقیت یک عالم دینی هدف قرار دادن خدا و رضایت مردم در فعالیت های خود بیان کرد.

در پایان مراسم تعدادی از طلبه‌ها ملبس به لباس روحانیت شدند.