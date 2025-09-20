پخش زنده

در آستانه بازگشایی مدارس، یک باب مدرسه ششکلاسه خیرساز به نام «رباب» با همت خانواده شهید و مشارکت مجمع خیرین مدرسهساز خوی افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ آیین افتتاح این مدرسه با حضور خیرین، مدیران شهرستان، فرهنگیان، دانشآموزان، خانوادهها و آتشآموزان برگزار شد.
مدرسه «رباب» در زمینی به مساحت ۱۷۸۲ مترمربع احداث شده و زیربنای آن ۳۹۲ مترمربع است. محوطهسازی این مدرسه ۱۳۰۰ مترمربع و طول دیوار محوطه آن ۱۷۷ متر است. این مدرسه شامل ۶ کلاس درس، دفاتر اداری، بوده و برای ساخت آن ۷۰ میلیارد ریال هزینه شده است.
رئیس مجمع خیرین مدرسهساز خوی، مختار تکاور ، با اشاره به اهمیت مشارکت خیرین در توسعه آموزش و پرورش، اظهار داشت: با افتتاح این مدرسه، شمار مدارس ساخته شده توسط خیرین در شهرستان خوی به ۱۴۸ باب و تعداد کلاسها به ۷۳۰ رسید و تا ۱۵ مهر، ۱۰ مدرسه دیگر نیز به بهرهبرداری خواهد رسید.
علی اکبر فتحعلیلو، مدیر آموزش و پرورش خوی نیز با بیان اینکه بیش از ۷۰ هزار دانشآموز در ۵۰۰ مدرسه شهرستان مشغول تحصیل هستند، گفت: سرانه آموزشی شهرستان خوی ۳.۲ مترمربع است که به دلیل زلزله اخیر کاهش یافته و امیدواریم با احداث مدارس خیرساز، این سرانه به ۴ متر مربع برسد.
علی شهیدی، خیر مدرسهساز در حاشیه افتتاحیه ضمن گرامیداشت یاد مرحومه لوسی شهیدی، فرهیخته خویی با تحصیلات عالیه، گفت: این پنجمین مدرسهای است که خانواده ما در خوی ساخته و انشاءالله مدارس بیشتری در این شهرستان احداث خواهد شد. ساخت این مدرسه به نام مرحومه لوسی شهیدی، اقدامی ماندگار در مسیر گسترش علم و دانش است.
غلامحسین آزاد، فرماندار ویژه خوی نیز در سخنانی با قدردانی از خیرین، گفت: حضور نیکوکاران در کنار آموزش و پرورش، زمینهساز عدالت آموزشی است و دولت نیز حمایت خود از توسعه فضاهای آموزشی شهرستان را ادامه خواهد داد.