رئیس پارک علم و فناوری چهارمحال و بختیاری از معرفی ۹ ایده منتخب برای بهبود صنعت دامپروری و گاوشیری در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، پیرعلی گفت: در راستای تحقق شعار سال و باتوجه به اهمیت بکارگیری و علم و فناوری در تولید و اقتصاد، ۴۵ ایده برای بهبود و رفع نیازهای صنعت دامپروری و گاوشیری در استان بررسی شد.
پیر علی افزود: این ایدهها بهویژه در زمینههای سیستمهای هوشمند پایش سلامت دام، مدیریت دادههای مزرعه و بهبود تغذیه و بهداشت دام مطرح شدند.
وی یادآور شد: همچنین پایش بیماری ها، مدیریت تغذیه و پسماند، جابه جایی و خشک کردن کود، نانوپروبیوتیک و ... از جمله ایدهها برای پاسخ به نیازهای فناورانه بود.