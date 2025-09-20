تحول زیست‌محیطی در پالایشگاه پنجم پارس جنوبی با اجرای ۳۵ طرح بهینه‌سازی

پالایشگاه پنجم مجتمع گاز پارس جنوبی با اجرای ۳۵ طرح تخصصی در حوزه محیط زیست و ایمنی، موفق به کاهش چشمگیر مشعل‌سوزی، ارتقای شاخص‌های بهره‌وری و دریافت تندیس ویژه رویداد ملی «تحول سبز رویش» شد.