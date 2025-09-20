تحول زیستمحیطی در پالایشگاه پنجم پارس جنوبی با اجرای ۳۵ طرح بهینهسازی
پالایشگاه پنجم مجتمع گاز پارس جنوبی با اجرای ۳۵ طرح تخصصی در حوزه محیط زیست و ایمنی، موفق به کاهش چشمگیر مشعلسوزی، ارتقای شاخصهای بهرهوری و دریافت تندیس ویژه رویداد ملی «تحول سبز رویش» شد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، مدیر پالایشگاه پنجم مجتمع گاز پارس جنوبی گفت: تعمیر دمندههای واحد گوگرد، نوسازی و افزایش ظرفیت سیلوی ذخیره گوگرد به هزار تن، بهینهسازی پکیجهای دانهبندی و تعویض بسترهای کاتالیستی از جمله اقدامات اصلی برای بوده است.
به گفته کامبیز صفتی، این طرحها باعث کاهش اسیدگاز ارسالی به مشعل از ۴۰۰ تن به ۲ تن در شبانهروز شده است.
وی همچنین از اجرای طرحهای تعویض نوع مشعلهای گاز، مدیریت مصرف سوئیپینگ پرج و پایلوت، تخلیه و ایمنسازی کچپیتها، توسعه فضای سبز، استقرار سامانه هوشمند پایش پساب و پاکسازی ۱۲۰ تن خاک آلوده خبر داد.
مدیر پالایشگاه پنجم اعلام کرد بیش از هفت هزار مجوز کار ایمن در پالایشگاه صادر شده و اقدامات متعددی برای ارزیابی خطرپذیری تجهیزات، تأمین تجهیزات حفاظت فردی و رفع نشتیها انجام گرفته است.
وی اظهار کرد: این مجموعه اقدامات علاوه بر کاهش آلایندههای گازی و هدررفت گاز، شاخصهای آموزش و فرهنگسازی HSE را نیز بهبود داده است.
بر اساس اعلام مجتمع گاز پارس جنوبی، اجرای این طرحها منجر به دریافت تندیس ویژه و لوح تقدیر در دومین رویداد ملی «تحول سبز رویش» شده است.