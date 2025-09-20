به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کهگیلویه و بویراحمد، یدالله رحمانی با اشاره به مشکلات مطرح شده در این دیدار گفت: مشکلات مختلفی از جمله عمران روستایی، اشتغال ،تسهیلات و رسیدگی به خانواده‌های معظم شهدا از مهمترین موضوعاتی بود که مردم ارائه کردند.

وی اضافه کرد: جاده روستاهای دلی تنگه اولیا و سفلی، کت سیاه، دلی گردو و جاده گلزار شهدای دوستا در این نشست توسط مراجعه کنندگان مطرح و اقدامات لازم برای بررسی نیز ارائه شد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد: در مناطق روستایی که به دلیل محدودیت منابع و اولویت‌بندی‌ها هنوز پروژه‌ای برای آن‌ها تعریف نشده دستگاهای مربوطه مکلف شدند تا نسبت به تعریف پروژه و تخصیص اعتبار اقدام کنند.

رحمانی با اشاره به مشکل اشتغال خانواده های شهدا افزود: تاکید شد تا فرزندان ایثارگران، جانبازان و خانواده‌های معظم شهدا در اولویت اشتغال قرار گیرند و سریعتر تعیین تکلیف شوند.

وی افزود: برخی مشکلات هم مربوط به کسانی بود که زمین خود را برای اجرای پروژه پتروشیمی دهدشت واگذار کرده‌ بودند و قرار بود فرزندان آنها در این طرح به کار گرفته شوند که به فرماندار کهگیلویه معرفی شدند.

استاندار با اشاره به مشکلات مردم بهمئی گفت: حدود شش هزار نفر در شهرستان بهمئی که در همجواری سد مارون قرار دارد زندگی می کنند و تاکنون از تخصیص آب این سد بهره‌مند نشدند مکاتبات لازم را با وزیر نیرو انجام دادیم تا رسیدگی شود.

رحمانی با اشاره به درخواست‌ تسهیلات بانکی برخی متقاضیان بیان داشت این موضوع از طریق بانک ها پیگیری و نامه معرفی هم به متقاضیان داده شد.

وی با اشاره به اینکه برخی مشکلات مطرح شده در این دیدار می تواند در سطوح پایین‌تر رفع شود، اضافه کرد: هر چند باید وقت استاندار به مسائل کلان استان اختصاص یابد اما ما مکلف به شنیدن مشکلات مراجعه کنندگان هستیم و باید پیگیری کنیم.

استاندار گفت : مدیران باید مشکلات مردم را رسیدگی کنند تا مردم برای حل مسائل خود نیاز به مراجعه به استانداری و فرمانداری نداشته باشند.