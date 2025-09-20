نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی از الحاق شهرستان حمیدیه به فهرست مناطق مشمول دریافت حق آلایندگی ویژه نفت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محسن موسوی‌زاده در نشست با محمد جواد اشرفی، مدیرکل محیط زیست خوزستان اظهار کرد: در پی رایزنی‌ها و پیگیری‌های انجام‌شده، مقرر شد سهم شهرداری حمیدیه از محل آلایندگی شرکت نفت و گاز اروندان اختصاص یابد و پرداخت آن به‌زودی آغاز خواهد شد.

وی با اشاره به شرایط خاص این شهرستان گفت: دریافت حق آلایندگی ویژه، حق طبیعی مردم حمیدیه است و منابع حاصل باید صرف توسعه زیرساخت‌های محلی و ارتقای خدمات شهری شود. این موضوع را تا تحقق کامل با جدیت دنبال خواهم کرد.

موسوی‌زاده همچنین در نشست دیگری با مدیران سازمان امور مالیاتی خوزستان، موضوع پرداخت حق آلایندگی و ارزش افزوده شهرداری‌ها را پیگیری کرد. در این جلسه، خورشیدی مدیرکل سازمان امور مالیاتی استان، متعهد شد که سهم شهرداری حمیدیه حداکثر تا پایان مهرماه پرداخت شود.

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون با تأکید بر لزوم پرداخت به‌موقع این اعتبارات افزود: افزایش سهم شهرداری‌ها نسبت به سال‌های گذشته فرصت مناسبی برای ارتقای خدمات شهری و رفع نیاز‌های زیرساختی حمیدیه است.

بر اساس توافقات صورت‌گرفته، جلسات مشترک اداره کل محیط زیست و سازمان امور مالیاتی همچنان در حال برگزاری است تا سازوکار دقیق محاسبه و توزیع عادلانه منابع آلایندگی در استان مشخص شود.