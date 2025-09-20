در یکی از کم‌سابقه‌ترین رخدادهای گردوغبار ایران، اغلب کانون‌های داخلی کشور به‌ویژه در مرکز ایران فعال شدند.



به گزارش خبرگزاری صدا وسیما

این موضوع، که برخلاف تصور رایج است، نشان داد کانون‌های داخلی تأثیر قابل توجهی بر کیفیت هوا دارند و گردوغبار تولید شده حتی به تهران نیز رسید.

تالاب صالحیه که پیش‌تر تنها بر تهران و کرج تأثیر داشت، این بار به مناطق قزوین و گیلان نیز رسید و شرایطی نادر و کم‌سابقه ایجاد کرد.

هم‌زمان کانون‌های گردوغبار در کشورهای سوریه و عراق فعال شدند و باعث گردوغبار در شمال‌غرب کشور و شهرهایی مانند رشت شدند.

سپس این گرد و غبارها به سمت البرز و تهران حرکت کردند.

اکنون گردوغبار موجود ترکیبی از منشأهای داخلی و خارجی است که نشان‌دهنده پیچیدگی الگوهای گرد و غبار در ایران است.

پیش‌بینی می‌شود امروز و امشب نیز قزوین، تهران و کرج با گردوغبار شدید مواجه شوند.