پخش زنده
امروز: -
سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد: در یکی از کمسابقهترین رخدادهای گردوغبار ایران، اغلب کانونهای داخلی کشور بهویژه در مرکز ایران فعال شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، به نقل از سازمان حفاظت محیط زیست در شرایطی عجیب، تالاب صالحیه که پیشتر فقط بر تهران و کرج اثر میگذاشت، اینبار قزوین و حتی گیلان را نیز تحت تأثیر قرار داد.
در یکی از کم سابقهترین رخدادهای گردوغبار ایرانبه ویژه در استانهای البرز، اصفهان، همدان و مرکزی فعال شدند.
این موضوع، که برخلاف تصور رایج است، نشان داد کانونهای داخلی تأثیر قابل توجهی بر کیفیت هوا دارند و گردوغبار تولید شده حتی به تهران نیز رسید.
همزمان کانونهای گردوغبار در کشورهای سوریه و عراق فعال شدند و باعث گردوغبار در شمالغرب کشور و شهرهایی مانند رشت شدند.
سپس این گرد و غبارها به سمت البرز و تهران حرکت کردند.
اکنون گردوغبار موجود ترکیبی از منشأهای داخلی و خارجی است که نشاندهنده پیچیدگی الگوهای گرد و غبار در ایران است.
پیشبینی میشود امروز و امشب نیز قزوین، تهران و کرج با گردوغبار شدید مواجه شوند.