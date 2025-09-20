پخش زنده
امروز: -
تاکید فرماندار میاندوآب بر تلاش برای گسترش فرهنگ کتاب و کتابخوانی در جامعه و تامین منبع درآمد پایدار، تأمین کتابهای جدید و متنوع و ارائه برنامههای فرهنگی در این حوزه تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ جلسه انجمن کتابخانههای عمومی میاندوآب به ریاست فرماندار و با حضور نمایندگان کتابخانههای عمومی در سالن شهدای فرمانداری برگزار شد
امیر تیموری، فرماندار میاندوآب در این جلسه گفت: آغاز وحی کتاب آسمانی به نبی مکرم اسلام با کلمه "اقراء" بوده که نشان از اهمیت خواندن و مطالعه در دین مبین اسلام دارد
وی گفت : تجربه ثابت کرده است که مطالعه به زندگی معنا و سمت و سو داده و آنچه که به انسانها راه درست را نشان میدهد کتاب خوب است .
فرماندار میاندوآب اظهار داشت: اگر بخواهیم خود و کشور را نجات دهیم باید توجه ویژهای به کتاب و فرهنگ کتابخوانی داشته باشیم، فرهنگ، شعور و اتحاد مردم ایران در پشتیبانی از نظام و کشور در جنگ دوازده روزه نتیجه فکر و اندیشهای بود که جامعه تحصیل کرده کشور از مطالعه داشت
تیموری گفت : رسالت ما ارزش بخشیدن، ایجاد امید و نشاط به زندگی انسانهاست، زندگی کردن برای خود هیچ ارزشی ندارد، نارضایتی از شغل و زندگی زائیده عدم مطالعه و تعریف درست رسالتی است که بر عهده داریم.
وی افزود: نهادکتابخانههای عمومی باید به فکر منبع درآمد پایدار، تأمین کتابهای جدید و متنوع و ارائه برنامههای فرهنگی باشد، نباید تمام فعالیت این نهاد فرهنگی را به برگزاری جلسات تکراری و نیم درصد حق نهاد از درآمدهای شهرداری گره زد.
وحدانی، رییس کتابخانههای عمومی شهرستان میاندوآب نیز در این جلسه گفت : از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۶ مورد نمایشگاه کتاب، ۱۲مورد معرفی کتاب و ۱۱۶ مورد برنامه فرهنگی از سوی اداره کتابخانههای عمومی شهرستان برگزار شده است و ۳۴ نفر نیز با معرفی این نهاد به بنیاد آموزشی بورسیه تحصیلی دریافت کردهاند.