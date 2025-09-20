پخش زنده
امروز: -
ملی پوشان والیبال کشورمان تمرینات خود را پس از یک روز استراحت برای حضور هر چه قدرتمند در مرحله یک هشتم نهایی، با تمرینات بدنسازی استارت زدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی ایران پس از پیروزی نزدیک و تاریخی مقابل فیلیپین در ادامه رقابتهای قهرمانی جهان به عنوان تیم دوم گروه یک به مرحله یک هشتم نهایی مسابقات صعود کرد و حریف تیم صربستان شد. صربها در مرحله مقدماتی موفق شدند، برزیل را سه بر صفر از پیشرو بردارند و ضمن صدرنشینی موجب حذف این تیم شدند.
پس از دیدار مقابل فیلیپین روبرتو پیاتزا بلافاصله در رختکن با بازیکنان جلسهای برگزار کرد و نکات مهمی را با جدیت به آنها گوشزد کرد. بر اساس برنامه پیاتزا ملیپوشان روز گذشته به صورت کامل استراحت داشتند و از صبح امروز یک جلسه تمرین وزنه را زیر نظر توحید اصغری برگزار کردند و پس از استراحتی کوتاه و برگزاری یک جلسه آنالیز، عصر امروز یک جلسه تمرین توپی دو ساعتهای را در سالن تمرین زیر نظر کادر فنی تیم ملی برکزار خواهند کرد.
مرتضی شریفی کاپیتان تیم ملی کشورمان به دلیل سرما خوردگی با تشخیص دکتر و اجازه پیاتزا در تمرین صبح امروز شرکت نکرد و در صورت بهبودی کامل عصر امروز به همراه دیگر ملیپوشان تمرینات خود را پیگیری خواهد کرد.
از نکات قابل توجه تمرین امروز وزنه ملیپوشان، حضور تیم ملی برزیل در سالن وزنه بود که با وجود حذف از مسابقات، تمرین وزنه منظمی را به صورت گروهی برگزار کرد. بازیکنان این تیم در این خصوص اظهار داشتند: زندگی ادامه دارد و باید تمرینات خود را برای آینده و روزهای بهتر ادامه دهیم. والیبال برد و باخت دارد. گاهی نمیشود ولی نباید نا امید شد و دست از کار کشید.
ملی پوشان کشورمان سهشنبه در مرحله یک هشتم نهایی از ساعت ۱۵:۳۰ به وقت تهران به مصاف صربستان خواهند رفت و در صورت پیروزی در مرحله یک چهارم نهایی به مصاف برنده تونس و جمهوری چک خواهند رفت و در صورت شکست بالاتر از تیمهای برزیل، فرانسه و ژاپن در مکان نهم تا شانزدهم جدول ردهبندی قرار خواهند گرفت.