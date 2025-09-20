پخش زنده
تصادف بین پژو ۴۰۵ و نیسان در محور بلبانآباد- دهگلان یک کشته و سه مصدوم برجای گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، رئیس جمعیت هلالاحمر شهرستان دهگلان از وقوع سانحه رانندگی در محور بلبانآباد دهگلان خبر داد.
خالد زندی اظهار کرد: ساعت ۱۰:۲۲ صبح روز شنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۴، گزارش برخورد دو خودروی پژو ۴۰۵ و نیسان در ۳ کیلومتری این محور به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات اعلام شد.
بلافاصله تیم عملیاتی پایگاه امداد و نجات شهید جعفری بلبانآباد به محل حادثه اعزام شد.
وی افزود: نجاتگران پس از تثبیت صحنه و انجام اقدامات اولیه، یک مصدوم را رهاسازی و به بیمارستان شهدای دهگلان منتقل کردند.
همچنین دو مصدوم دیگر توسط نیروهای اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان انتقال یافتند.
یک مصدوم قبل از رسیدن امداد هوایی جان باخت.