درخشش پرتوماکاران مراغهای در مسابقات کشوری
پرتوماکاران مراغهای به نمایندگی از استان آذربایجان شرقی در مسابقات کشوری به نایب قهرمانی دست یافتند.
وکیلی افزود: ورزشکاران مراغهای در این رقابتها ۱۰ مدال طلا، هفت نقره و هشت برنز به گردن آویختند.
وی اضافه کرد: از شهرستان مراغه در این رقابتها ۳۳ ورزشکار شرکت داشتند.
وی گفت: آیدین فیاضی قهرمان چندین دوره مسابقات کشوری به عنوان بهترین مبارز کشور انتخاب شد.
چهارمین دوره مسابقات کشوری پرتوما در چهار رده سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان در تهران برگزار شد.