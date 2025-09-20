پرتوماکاران مراغه‌ای به نمایندگی از استان آذربایجان شرقی در مسابقات کشوری به نایب قهرمانی دست یافتند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،کریم وکیلی رئیس پرتومای آذربایجان شرقی گفت:مسابقات کشوری پرتوما به میزبانی تهران برگزار شد و تیم مراغه با ۲۵ مدال به مقام دوم دست یافت.

وکیلی افزود: ورزشکاران مراغه‌ای در این رقابت‌ها ۱۰ مدال طلا، هفت نقره و هشت برنز به گردن آویختند.

وی اضافه کرد: از شهرستان مراغه در این رقابت‌ها ۳۳ ورزشکار شرکت داشتند.

وی گفت: آیدین فیاضی قهرمان چندین دوره مسابقات کشوری به عنوان بهترین مبارز کشور انتخاب شد.

چهارمین دوره مسابقات کشوری پرتوما در چهار رده سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان در تهران برگزار شد.