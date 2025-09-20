پخش زنده
مدیرکل نوسازی لرستان از اهدای دو هزار و ۷۰۰ قلم تجهیزات آموزشی به مدارس استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛ مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس لرستان گفت:دومین کاروان تجهیزات آموزشی با اعتبار ۸ میلیارد تومان به مدارس استان ارسال شد.
یونس بهاروند افزود: این محموله ها در قالب ۵۲ کامیون شامل بیش از دو هزار و ۷۰۰ قلم تجهیزات آموزشی میز، صندلی، تخته، کمد و سایر امکانات آموزشی به مناطق مختلف استان ارسال شد.
وی بیان کرد: سال مالی ۱۴۰۳ هم بیش از ۴۵ میلیارد تومان تجهیزات آموزشی، کمک آموزشی و گرمایشی برای مدارس لرستان تأمین شده است.
بهاروند با بیان اینکه تجهیزات هنرستانی هم به زودی ارسال خواهد شد،گفت: هنرستان ها می توانند از ظرفیت خیران برای تأمین تجهیزات استفاده کنند.