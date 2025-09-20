به منظور تقویت زیرساخت‌های آموزشی و توسعه عدالت آموزشی، کاروان تجهیزات آموزشی، کمک‌آموزشی و هنرستانی به ۱۴ منطقه استان ایلام ارسال شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ «جلال حمره» مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان ایلام در این آیین اظهار داشت: این محموله شامل تجهیزات آموزشی، کمک‌آموزشی، هنرستانی، تجهیزات هوشمندسازی، وسایل سرمایشی و گرمایشی مدارس است که با هدف رفع نیاز مدارس، به ویژه در مناطق محروم و کم‌برخوردار استان، آماده و ارسال شده است.

وی افزود: اداره‌کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان به صورت مستمر در طول سال نسبت به تامین این تجهیزات اقدام می‌کند و ارزش این محموله، از ابتدای سال جاری تاکنون، بیش از ۳۰ میلیارد تومان برآورد شده است.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان ایلام همچنین یادآور شد: بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته، تمامی مدارس استان تا مهرماه سال ۱۴۰۵ به «مدارس تراز» تبدیل خواهند شد.

استان ایلام دارای ۱۲۶۰ فضای آموزشی در مناطق عشایری، روستایی و شهری است و با آغاز سال تحصیلی جدید، بیش از ۱۱۰ هزار دانش‌آموز این استان در کلاس‌های درس حاضر می‌شوند.