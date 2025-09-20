پخش زنده
با مشارکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران و پیگیریهای معاونت اقتصادی استانداری خوزستان، مدارس شهرک نورد اهواز پس از سالها تعطیلی، پس از بازسازی وارد چرخه آموزشی شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان گفت: تعطیلی مدارس این منطقه در سالهای گذشته، موجب انتقال بخش قابل توجهی از بار آموزشی به مناطق مجاور، بهویژه ملاشیه و روستاهای اطراف شده بود؛ موضوعی که هم بر کیفیت آموزش اثر منفی گذاشت و هم خانوادهها را با مشکلات متعدد مواجه کرد. بازگشایی این مدارس در دستور کار معاونت اقتصادی قرار گرفت، چرا که توسعه آموزشی، مستقیماً بر شاخصهای اقتصادی و اجتماعی منطقه اثرگذار است.
محمد کاظم نسب در خصوص اقدامات اجرایی انجامشده افزود: با همراهی اداره کل نوسازی مدارس و مشارکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران، نیازهای زیرساختی و تجهیزاتی مدارس در مدتزمان کوتاهی تأمین شد. این مجموعه صنعتی با رویکردی مسئولانه، در تمامی مراحل بازسازی و آمادهسازی مدارس حضوری فعال داشت و نمونهای موفق از همافزایی میان بخش دولتی و صنعت را رقم زد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان ادامه داد: یکی از دغدغههای جدی ما، فراهم کردن مسیر ایمن و قابل اتکا برای رفتوآمد دانشآموزان بود. این موضوع با مشارکت بخش خصوصی و هماهنگیهای صورتگرفته با دستگاههای متولی حملونقل، به نتیجه رسید و سرویسدهی منظم در آغاز سال تحصیلی جدید برقرار خواهد بود.
کاظم نسب تاکید کرد: توسعه پایدار بدون سرمایهگذاری در آموزش محقق نمیشود. این اقدام صرفاً ترمیم چند مدرسه نیست، بلکه گامی مؤثر در جهت ارتقای عدالت آموزشی و کاهش محرومیت در مناطق حاشیهای اهواز است. نقش صنایع مسئولیتپذیر، بهویژه گروه ملی فولاد، نشان داد که صنعت میتواند در کنار تولید، سهم مؤثری در توسعه اجتماعی و آموزشی ایفا کند. امیدواریم این مسیر با همکاری دستگاهها و حمایت مسئولان ادامهدار باشد.