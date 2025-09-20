پخش زنده
امروز: -
همزمان با هفته دفاع مقدس، بیش از ۱۰ هزار برنامه فرهنگی، هنری و اجتماعی در سطح استان فارس اجرا خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، سردار سعید کوشکی جهرمی مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس فارس با بیان اینکه بخش عمدهای از این برنامهها در فضاهای عمومی و در معرض دید مردم برگزار می شود گفت: سپاه فجر فارس با همکاری تمامی نواحی خود، در بیش از 8 هزار نقطه از جمله پایگاههای مقاومت و مدارس استان فعالیت خواهد داشت.
وی افزود: در این مدت همچنین مرحله نخست گالری آثار هنری موزه دفاع مقدس با بیش از ۴۵ اثر، فرهنگسرای دفاع مقدس و ۲۰ یادمان شهدای گمنام به بهره برداری می رسد.
سردار کوشکی ادامه داد: تجلیل از پیشکسوتان عرصه دفاع مقدس، رونمایی از کتابهای جدید دفاع مقدس ، مراسم عطرافشانی و غبارروبی گلزار شهدا، اختتامیه نهمین جشنواره فانوس، جشنواره فضای مجازی، دیدار با ایثارگران و پیشکسوتان، پخش ویژهبرنامههای تلویزیونی در ۱۲ شب متوالی و اجرای نمایش میدانی نبرد چذابه از دیگر برنامه های هفته دفاع مقدس در فارس است.
دبیر حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس فارس گفت: در شیراز، ۱۰ یادمان شهدا میزبان نشستهای خاطرهگویی و جلسات تخصصی شعر و داستان خواهند بود و رویداد عکاسی با حضور عکاسان هم در موزه دفاع مقدس برگزار میشود.