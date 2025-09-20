

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سید میلاد تقوی رئیس فدراسیون در حکمی علیرضا داودی را به عنوان سرپرست کمیته ساحلی منصوب کرد که متن کامل این ابلاغ به قرار زیر است:

جناب آقای علیرضا داودی

باسلام

با عنایت به تجارب و سوابق ارزنده جنابعالی به موجب این ابلاغ به سمت سرپرست کمیته ساحلی فدراسیون والیبال جمهوری اسلامی ایران منصوب می‌شوید، امید است با اتکال به خداوند متعال و به کارگیری مساعی ارزنده خویش در انجام وظایف محوله موفق و موید باشید.