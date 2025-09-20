معاون هماهنگ کننده انتظامی استان یزد از اعزام مشمولان پایه خدمتی مهرماه ۱۴۰۴ به مراکز آموزش نیرو‌های مسلح کشور در یکم مهرماه خبر داد.

اعزام مشمولان پایه خدمتی مهرماه به مراکز آموزش

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، سرهنگ مسعود آرامش اظهارداشت: اعزام مشمولان پایه خدمتی مهرماه به مراکز آموزش نیرو‌های مسلح کشور در روز سه شنبه یکم مهرماه صورت می‌گیرد.

معاون هماهنگ کننده انتظامی استان یزد اضافه کرد: مشمولان در ساعت ۶ و ۴۵ دقیقه صبح در محل پایانه مسافربری غدیر یزد به آدرس یزد- بلوار شهید دهقان منشادی- میدان جهاد -پایانه مسافربری غدیر حضور داشته باشند.

معاون هماهنگ کننده انتظامی استان یزد گفت: حضور نیافتن مشمولان در زمان و محل‌های تعیین شده، غیبت محسوب شده و برابر قانون خدمت وظیفه عمومی با آنان رفتار خواهد شد.