در اجرای طرح مهر «با نشاط»، کاروان تجهیزات ورزشی، بهداشتی به مناطق مختلف استان یزد اعزام شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد گفت:در اجرای این طرح مدارس شهرستان‌های مختلف به یک میلیون و ۴۶۰ قلم کالای ورزشی در قالب ۶۴ هزار و ۶۶۱ بسته ورزشی مجهز شدند.

دهقان افزود: همچنین در اجرای طرح «مهر با نشاط»، ۴۰ هزار قلم کالای بهداشتی در راستای تجهیز یکهزار اتاق بهداشت مدارس به مناطق مختلف استان یزد ارسال شد.

وی اظهار داشت: در مجموع برای تجهیز مدارس استان یزد به تجهیزات ورزشی و بهداشتی ۵ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال هزینه شده است.