فرمانده سپاه قمر بنی هاشم (ع) چهارمحال و بختیاری، از برگزاری بیش از ۴۲۱۱ برنامه با ۶۰ عنوان همزمان با هفته دفاع مقدس در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، سردار علی افضلی افزود: این برنامهها با محوریت تبیین فرهنگ معنویت، حماسه، رشادت و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام برگزار میشود.
وی افزود: بخش مهمی از این فعالیتها شامل یادوارههای شهدای خانگی، یادواره شهدای محله، یادوارههای شهدای قشری و مراسم عطرافشانی مزار مطهر شهدا است.
وی از محرومیتزدایی و کمکهای مومنانه، توزیع بستههای معیشتی و همچنین بستههای لوازمالتحریر بین خانوادههای نیازمند در استان خبر داد.
فرمانده سپاه قمر بنی هاشم (ع) چهارمحال و بختیاری افزود: در هفته دفاع مقدس همچنین مراسم زنگ مدارس به صورت نمادین در محل سپاه قمر بنی هاشم علیهالسلام برگزار میشود و برنامههای «لالههای روشن» که یادواره شهدای دانشآموزی است با مشارکت و بهرهگیری از ظرفیت دانشآموزان اجرا خواهد شد.
به گفته سردار افضلی: تمامی برنامهها با هماهنگی و همکاری نزدیک با رسانههای استان، به ویژه صدا و سیما اجرا خواهد شد تا فرهنگ ایثار، شهادت و مقاومت به بهترین شکل ممکن به نسل جوان منتقل شود.