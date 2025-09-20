به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ «احسان احمدی نژاد» کارشناس هواشناسی ایلام با اشاره به اینکه از دیروز روند کاهش دما را در سطح استان داشته ایم اظهار داشت: مطابق بررسی نقشه های پیش یابی هواشناسی امروز دمای هوا در استان ۲ تا ۳ درجه کاهش می‌یابد و هوای خنک پاییزی را تا پایان هفته خواهیم داشت.

وی در ادامه افزود: همچنین امروز با توجه به نفوذ گرد و غبار در برخی نواحی شاهد کاهش دید و افت کیفیت هوا هستیم.