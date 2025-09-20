جنگ امروز، جنگ تصویرسازی است و رسانه‌ها روایت‌گر مقاومت و مقابله‌گر تصویرسازی غلط دشمن باشند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ فرمانده سپاه انصارالمهدی استان در جمع اصحاب رسانه با تشریح برنامه هفته دفاع مقدس در استان زنجان و نقش رسانه‌ها در انتشار اخبار صحیح و روایت اول در جنگ ۱۲ روزه گفت: پایه اصلی جنگ شناختی و جنگ هویتی؛ جنگ تصویرسازی است.

به گفته ی سرهنگ سهندی، امروز دشمن با تمام توان به میدان آمده تا با استفاده از هنر، تصویرسازی کرده و روایتی که خودش را دوست دارد به جامعه القا کند و وظیفه اصحاب رسانه مقابله با این تصویرسازی غلط دشمن است.

وی بااشاره به پنج خصوصیت بارز هویت مقاومت یعنی مردمی بودن، قدرت ، عزت، اعتماد به نفس پرداخت و گفت: هویت مقاومت محصول دفاع مقدس و چالش اصلی استکبار جهانی با جمهوری اسلامی است.

فرمانده سپاه انصارالمهدی (عج) زنجان افزود: اگر از دفاع مقدس به عزت و اعتماد به نفس ملی رسیدیم، این برخاسته از معنویت و صفای درونی نقش‌آفرینان این حماسه؛ یعنی رزمندگان، شهدا و ایثارگران ما است.

سرهنگ سهندی به پیچیدگی بی‌بدیل موضوع جنگ و به‌ویژه مدیریت وفرماندهی آن اشاره کرد و گفت: اعجاز دفاع مقدس در این بود که این کار بزرگ و پیچیده توسط کسانی مدیریت و فرماندهی شد که عموماً جوان بودند.

وی گفت: در سال جاری همه برنامه‌های دفاع مقدس با محوریت مردم و محلات پایگاه‌های ‌های مقاومت مساجد و اقشار مختلف مردم خواهد بود