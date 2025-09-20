بیش از ۲۷۲ نفر در بیش از ۳۳ هزار تصادف درون و برون شهری در پنج ماهه اول امسال فوت کردند که حاکی از افزایش آمار متوفیان نسبت به سال قبل در همین مدت است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رئیس پلیس راهور استان مرکزی در نشست شورای راهبری کاهش تصادفات استان مرکزی گفت: بیش از ۷۰ درصد تصادفات مربوط به شهر‌های اراک و ساوه است.

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان مرکزی هم در این نشست گفت: تصادفات جاده‌ای در پنج ماهه اول امسال این استان ۲۷ فقره بود که ۱۴ درصد افزایش را نشان می دهد.

سرهنگ روح‌الله آشوری افزود: تعداد فوت شدگان بر اثر تصادف هم شش درصد افزایش دارد.

او با اشاره به اینکه آمار کشته‌ شدگان حوادث رانندگی برون‌ شهری استان مرکزی در شهریور ماه امسال نسبت به مدت مشابه قبل، نسبت به متوفیان درون شهری روند کاهشی داشته، گفت: در این مدت تعداد کشته شدگان حوادث رانندگی نسبت به مدت مشابه قبل شش نفر کمتر است.

استاندار مرکزی مسیر ساوه - همدان را از پر تصادف‌ترین جاده‌های استان مرکزی اعلام کرد و گفت: لازم است تأسیس مجتمع‌های بین راهی در این محور مورد توجه جدی قرار گیرد اما تا پیدا کردن سرمایه‌گذار باید از راهکار‌های موقت استفاده شود.

او با اشاره به اینکه در مسیر‌های فرعی، مثل جاده های بیات و خشکرود بونکر‌های حمل سیمان از این جاده‌ها تردد زیادی دارند، ادامه داد: لازم است فرمانداران شهرستان‌های ساوه و زرندیه در خصوص ترمیم جاده با شرکت‌های سیمان و باربری جلسات و مکاتبات لازم را داشته باشند.

استاندار مرکزی همچنین خواستار اقدامات فوری در محور‌های پرخطر و دارای تصادفات منجر به فوت از سوی مسئولین مربوطه شد.