به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مجری طرح زراعت چوب گفت: در سال های اخیر شرایط خشکسالی به گونه ای بوده که منابع آبی دچار محدودیت شدند، بنابر این برای طرح زراعت چوب برنامه ریزی کرده ایم که از آب های نامتعارف استفاده کنیم.

بنابر آمار ظرفیت اسمی سالانه صنایع چوب کشور ۱۰ تا ۱۱ میلیون متر مکعب است

کامران پورمقدم مجری طرح زراعت چوب گفت:صنایع چوب کشور به علت کمبود مواد اولیه چوبی در کشور با کمتر از نیمی از ظرفیت اسمی خود یعنی ۵ و نیم میلیون متر مکعب چوب در حال فعالیت است..

با طرح توقف بهره‌برداری از جنگل‌ها زراعت چوب در دستور کار قرار گرفت

کامران پورمقدم مجری طرح زراعت چوب افزود: برنامه‌ریزی که صورت گرفته در قالب طرح‌های زراعت چوب بنا داریم که بیش از ۸۰ نیاز چوبی کشور را از محل این طرح‌ها که با استفاده از منابع آبی نامتعارف، پساب‌ها و زه اب‌ها اجرا خواهد شد تأمین بکنیم.

توسعه زراعت چوب در راستای طرح کاشت یک میلیارد درخت است

مجری طرح کاشت یک میلیارد درخت گفت: در رابطه با طرح زراعت چوب که یک طرح بسیار اساسی در رابطه با طرح بزرگ و عظیم مردمی کاشت یک میلیارد درخت است.

بیش از ۷۰ از اجرای طرح زراعت چوب را همین کارخانه دارها اجرا می کنند.

محمد رضا احمدی افزود: پیش‌بینیها این بود که اگر ۳۰۰ هزار هکتار به شرایط فعلی که کشور زراعت چوب افزوده شود تأمین خوراک و کارخانه های فعلی را خواهیم داشت .

بر اساس برنامه هفتم توسعه زراعت چوب باید از ۸۰ هزار هکتار فعلی به ۲۳۰ هزار هکتار برسد

رئیس سابق منابع طبیعی کشور گفت: فقط در استان گیلان حدود ۳۰ هزار هکتار زراعت چوب مستثنیات مردم است.

یعنی مردم در زمینه‌ها خودشون برای کاشت صنوبر اقدام می‌کنند.حدود 20 هزار هکتار هم در منابع طبیعی هست.

علی تیموری افزود: در استان خوزستان همین شرایط داریم در استان خوزستان خیلی شرایط کاشت زراعت چوب وجود دارد و بیش از ۲۹۰ هزار هکتار فقط در استان خوزستان شناسایی شده است.

بر اساس آمار سالانه ۶۰۰ هزار متر مکعب چوب خام وارد کشور می‌شود که این میزان به طور متوسط ۷۰۰ میلیون دلار هزینه ارزی دارد.

در حالی که با کشت زراعت چوب در سطح ۳۰۰ هزار هکتار حدود ۱ میلیون دلار صرفه‌جویی ارزی خواهیم داشت.