به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سردار حسین حسن‌پور با اشاره به اینکه با دریافت خبری مبنی بر تصرف اراضی ملی توسط افراد سودجو در شهرستان تالش، بررسی موضوع در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت گفت: مأموران پلیس با هماهنگی دستگاه قضائی و همراهی کارشناسان اداره منابع طبیعی به محل مورد نظر اعزام شدند.

وی افزود: در بررسی‌ها مشخص شد متصرفان ۹۸ هزار و ۴۵۵ متر مربع از اراضی ملی را به صورت غیرقانونی تصرف و با سیم‌خاردار و فنس محصور کرده‌اند.

فرمانده انتظامی گیلان با اشاره به معرفی متهمان این پرونده به مرجع قضائی گفت: کارشناسان ارزش ریالی این اراضی را ۲ هزار و ۳۱۷ میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال برآورد کرده‌اند.

سردار حسن پور افزود: با استناد به تبصره یک ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع و حکم قضائی صادره، آثار تجاوز جمع‌آوری و رفع تصرف انجام شد.