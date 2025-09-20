امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

نگرانی از نقض آزادی بیان در آمریکا

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۶/۲۹- ۱۶:۳۶
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
جنگ غزه و تشدید بحران روانی نظامیان صهیونیستی
جنگ غزه و تشدید بحران روانی نظامیان صهیونیستی
۱۴۰۴-۰۶-۲۸
فناوری در خدمت مسائل حقوقی مردم
فناوری در خدمت مسائل حقوقی مردم
۱۴۰۴-۰۶-۲۸
اقدام اروپا علیه رژیم صهیونی، دیرهنگام و نمایشی
اقدام اروپا علیه رژیم صهیونی، دیرهنگام و نمایشی
۱۴۰۴-۰۶-۲۷
حمایت از تولید ملی
حمایت از تولید ملی
۱۴۰۴-۰۶-۲۷
خبرهای مرتبط

آزادی بیان به سبک فرانسوی‌ها

آزادی بیان، شعار یا واقعیت!

آزادی برای توهین، جرم انگاری برای دفاع از انسانیت

برچسب ها: آزادی بیان ، آمریکا ، ترامپ
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 