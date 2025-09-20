پخش زنده
امروز: -
دولت قطر در واکنش به حمله اخیر رژیم صهیونیستی به دوحه، با ارسال نامهای رسمی به سازمان بینالمللی هوانوردی غیرنظامی (ایکائو)، این اقدام را نقض آشکار قوانین بینالمللی و تعرض به حاکمیت ملی خود دانست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، خبرگزاری قنا گزارش داد که قطر نامهای رسمی به رئیس شورای سازمان بینالمللی هوانوردی غیرنظامی (ایکائو) تسلیم کرد که به حمله هوایی رژیم اسرائیل علیه اماکن مسکونی تعدادی از اعضای دفتر سیاسی جنبش حماس در دوحه، در تاریخ ۹ سپتامبر ۲۰۲۵، اشاره دارد.
این نامه توسط عیسی عبدالله المالکی، نماینده دائم قطر در ایکائو تحویل داده شد.
در متن نامه تأکید شده است که حمله مذکور نقض آشکار حاکمیت ملی قطر و مغایر با مفاد کنوانسیون شیکاگو درباره هوانوردی غیرنظامی بینالمللی است.
قطر در پایان این پیام، ضمن محکوم کردن تجاوز اسرائیل، بر حق کامل خود برای پیگیری موضوع در چارچوب قوانین و مقررات بینالمللی تأکید کرده است.
ارتش رژیم صهیونیستی سهشنبه ۱۸ شهریور محل اقامت رهبران حماس در دوحه را بمباران کرد.