فرمانده انتظامی رشت از شناسایی و دستگیری ۱۶ محکوم متواری در طرح عملیاتی دو روزه در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، سرهنگ عیسی روشن قلب با اشاره به در طرح عملیاتی دو روزه در رشت از شناسایی و دستگیری ۱۶ محکوم متواری طی عملیاتهای جداگانه در اجرای این طرح خبر داد.
وی با بیان اینکه مجموعه انتظامی با برخورد قاطع با مجرمان و تشدید اقدامات پیشگیرانه به صورت شبانهروزی برای تامین امنیت تلاش میکند افزود: متهمان با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.
فرمانده انتظامی رشت گفت: هدف از اجرای طرحهای انتظامی افزایش احساس امنیت و همچنین کاهش جرایم در سطح جامعه است.