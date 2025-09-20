به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، سرهنگ عیسی روشن قلب با اشاره به در طرح عملیاتی دو روزه در رشت از شناسایی و دستگیری ۱۶ محکوم متواری طی عملیات‌های جداگانه در اجرای این طرح خبر داد.

وی با بیان اینکه مجموعه انتظامی با برخورد قاطع با مجرمان و تشدید اقدامات پیشگیرانه به صورت شبانه‌روزی برای تامین امنیت تلاش می‌کند افزود: متهمان با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی رشت گفت: هدف از اجرای طرح‌های انتظامی افزایش احساس امنیت و همچنین کاهش جرایم در سطح جامعه است.